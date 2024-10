Desastre de Mariana: após início de julgamento em Londres, Brasil assina acordo de R$ 170 bi com mineradoras - Renegociação de acordo de 2016 no Brasil com mineradoras por desastre ambiental saiu do papel, dias após início de julgamento da BHP em Londres. Novo pacto prevê fundo de R$ 100 bi gerido pelo BNDES.Passados quase nove anos desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), as mineradoras Vale, BHP e Samarco assinaram nesta sexta-feira (25/10), em Brasília, um novo acordo que prevê R$ 170 bilhões em reparações à população e ao meio ambiente afetados pelo desastre ambiental, considerado um dos maiores da história recente do Brasil.

Desse valor, R$ 100 bilhões reverterão para a União e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os recursos, divididos em parcelas anuais ao longo de 20 anos, serão destinados a iniciativas como reassentamentos, indenizações, recuperação da bacia do Rio Doce e obras de infraestrutura.

A verba será gerida pelo Fundo Rio Doce, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo este, o primeiro pagamento, de R$ 5 bilhões, será feito 30 dias após a assinatura do acordo.