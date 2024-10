Entre Trump e Harris, quem a China prefere?

Pequim pode preferir o isolacionismo de Trump

O analista político chinês Wu Qiang, ex-professor da Universidade Tsinghua, em Pequim, afirma que a China pode preferir Trump a Harris. "O retorno de Trump à Casa Branca seria uma grande vantagem para a China, pois significaria divisões mais profundas na democracia americana", analisa.

"Em meio à divisão com a Europa e aliados globais, os EUA vão se voltar para uma nova forma de isolacionismo, o que já foi evidente durante o mandato anterior de Trump", prevê.

Trump ficou conhecido pelo seu isolacionismo na política externa, com a adoção de uma política "America First" e a saída dos EUA de vários acordos internacionais.

Trump também tem uma visão transacional de alianças estratégicas, ameaçando diminuir o apoio à Otan na Europa e aos aliados na Ásia, como a Coreia do Sul e o Japão, se os parceiros não contribuírem mais para a própria defesa.

No entanto, a especialista Elizabeth Freund Larus, do think tank Atlantic Council, argumenta que o cenário geopolítico se deteriorou consideravelmente desde a primeira presidência de Trump e, portanto, as autoridades de política externa dos EUA vão pressioná-lo a se envolver com os aliados dos EUA. "Não acho que Trump vá voltar no tempo e parar de trabalhar com essas alianças, que estão tomando contornos mais firme", diz.