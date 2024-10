"Por mais que tenha sido uma inspiração, foi um choque", diz Sebastian Vettel após sobrevoo na Amazônia

Sebastian Vettel: Não foi apenas um voo. Nos últimos dois dias, visitei a Amazônia e os povos indígenas no coração da floresta. Nunca tinha estado na Amazônia antes, portanto, foram muitas primeiras vezes para mim. Eu sempre li sobre a floresta tropical, as pessoas que vivem nela e seus espíritos. Agora, eu realmente tive a chance de ter um encontro, conhecer e conversar com elas. O voo foi muito impressionante. No início você vê muita floresta, muita árvore, no horizonte.

Mas também é muito preocupante, porque há muitas fazendas de soja, muita terra que parece já ter sido mexida e tirada da floresta. Você vê onde há um corte claro entre a floresta e as fazendas, seja pela pecuária, seja pela soja. No voo de hoje, também pudemos ver a mineração de ouro que está destruindo a floresta. Então, por mais que tenha sido uma inspiração, também foi um choque. Houve coisas muito positivas, conhecer as pessoas, passar tempo com elas, mas também negativas, em termos de ver como os humanos estão mudando a paisagem e não é para melhor.

Isso era algo que você já esperava ver ou achava que seria algo diferente?

Sim. Obviamente me preparei um pouco, dei uma olhada no que poderia esperar. Mas ainda assim é chocante quando, por um lado, você vê árvores no horizonte e um verde exuberante. E então você vê como as cores mudam e como a paisagem foi alterada por seres humanos, escavadeiras e máquinas. Além da contaminação da terra, com elementos que estão poluindo as águas e também as pessoas e os animais. Eu poderia imaginar, mas sim, é uma surpresa quando você o vê. É muitos mais impactante ver do que apenas ler sobre.

E você disse que já havia pesquisado sobre isso antes. O que exatamente desperta seu interesse na floresta amazônica e nos povos indígenas agora?

Bem, eu tenho um interesse geral pelo meio ambiente. Cresci em uma região muito privilegiada na Alemanha, onde você tem educação gratuita e pode escolher se tornar o que quiser, onde as portas estão abertas, não importa para qual direção você esteja olhando. E eu venho de uma experiência muito diferente com as corridas.