Barragem de Mariana tinha 'alto risco', diz perícia feita antes da tragédia

Relatório de uma auditoria realizada 2010 classificou a barragem do Fundão, em Mariana (MG), no "mais alto perfil de risco". A barragem rompeu cinco anos depois, deixando um rastro de destruição na região. O documento foi apresentado no sétimo dia do julgamento em Londres sobre a responsabilidade da mineradora BHP pela tragédia. A expectativa é que o julgamento seja concluído apenas em 2025.

O relatório da auditoria de 2010 também revelou que os rejeitos de mineração estavam ocupando muito espaço na barragem. O documento foi apresentado pelo advogado Alain Choo Choy, que representa mais de 620 mil atingidos pelo rompimento da barragem.

Foi revelada também na sessão desta quarta-feira (30) uma troca de e-mails do final de novembro de 2010 em relação às avaliações de risco realizadas para a abertura de mais uma unidade de produção pela Samarco. De acordo com essa avaliação, a Samarco estimou que 100 pessoas poderiam morrer se a barragem fosse rompida.