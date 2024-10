Ceará trocou 3 urnas no 2º turno, não mil; substituição não invalida votos

É falso que mais de mil urnas tenham sido trocadas no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza, como sugere um vídeo que circula nas redes sociais e questiona a vitória de Evandro Leitão (PT) sobre André Fernandes (PL).

Segundo o TRE-CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará), apenas três urnas foram substituídas no segundo turno da eleição em todo o estado. Além disso, a troca dos equipamentos não invalidaria os votos já computados.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem comenta a vitória do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, sobre o candidato do PL, André Fernandes. No primeiro turno, Fernandes tinha conquistado mais votos que Leitão. A partir dessa informação, o homem levanta suspeita sobre a eleição e afirma falsamente que "o sistema trocou mais de mil urnas nesse segundo turno em Fortaleza".