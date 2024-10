ONU alerta para execuções sumárias no Haiti, com mais de 1.200 homicídios em 3 meses

Mais de 1.200 pessoas foram mortas no terceiro trimestre no Haiti pela violência das gangues e no combate a esses grupos criminosos, revela um relatório da ONU sobre o país caribenho publicado nesta quarta-feira (30), que também alerta para "a evidência persistente" de execuções sumárias realizadas pela Polícia.

Segundo o Escritório Integrado das Nações Unidas no Haiti (BINUH, sigla em inglês), entre julho e setembro 1.223 pessoas foram assassinadas e outras 522 ficaram feridas no "âmbito da violência das gangues e da luta contra elas". Outras 170 foram sequestradas. Nesse período, pelo menos 59 menores foram assassinados ou ficaram feridos.

A equipe da ONU também reportou pelo menos "106 execuções extrajudiciais ou arbitrárias" realizadas por encarregados das forças de segurança: 96 são imputáveis à Polícia Nacional do Haiti e 10 ao Comissário do Governo de Miragoâne. Entre as vítimas, estão seis menores com cerca de 10 anos, assinala o informe.