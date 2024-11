Maioria na Alemanha quer novas eleições, diz pesquisa

A pesquisa aponta o favoritismo da aliança conservadora CDU/CSU, que governou o país por 16 anos antes de Scholz, com 34% das intenções de voto. A AfD tem 17% e o SPD, dos social-democratas, 16%. Logo atrás vêm os verdes, com 11%, e a BSW, com 6%. Os liberais do FDP, com 4%, não superariam a cláusula de barreira. Outras siglas nanicas somam 12%.

A pesquisa ouviu 1.333 eleitores entre os dias 28 e 30 de outubro.

ra (dpa, ots)