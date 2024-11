Espanhóis acusam autoridades de enviar alerta de enchente tarde demais

O governador de Valência, Carlos Mazón, afirma que não houve problema técnico com relação ao momento do envio do alerta na terça, e justifica que a data e horário do envio seguiram os protocolos para notificar a população. O chefe dos bombeiros de Valência, Jóse Miguel Basset, confirmou a declaração, ressaltando que esse aviso chega a milhares de pessoas e, por isso, todo cuidado é necessário para evitar reações exageradas.

Nível de alerta foi aumentado após enchentes

Chuvas fortes não são incomuns no clima seco da Espanha. Especialmente no sudeste do país, o fenômeno meteorológico conhecida como DANA costuma trazer quantidades extremas de chuva.

"A princípio, o DANA pode ser visto em modelos. Mas as implicações, como volume de chuva e local, só podem ser previstas poucas horas antes", afirma o meteorologista Andreas Walter, do Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

Isso se reflete também nos alertas da Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet). Havia previsão de chuvas fortes para o fim de semana passado em todo o sul do país. Desde sábado, meteorologistas vinham ajustando as previsões e os alertas de tempestades para diversas regiões. Alguns municípios em Valência chegaram a cancelar as aulas na terça.

Na manhã de terça, a Aemet elevou o alerta para a província de Valência de laranja para o nível mais alto, vermelho. Às 7h47 (horário local), o governo fez o mesmo, segundo o jornal La Razón. Uma hora depois, o serviço de emergência pediu para que a população evitasse usar o carro, mas a vida seguiu o ritmo normal, diz o jornal.