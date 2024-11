Áudio de 2016 em que Trump sexualiza mulher volta a assombrar campanha

Fiquei aqui pensando: será que a história das mulheres com gato do JD Vance ainda influencia?

Fuzilamento de Liz

E o Trump que subiu no palco com o extremista Tucker Carlson, um ex-apresentador da Fox News, e disse que deviam colocar a Liz Cheney (a republicana que está fazendo campanha para Kamala) em uma zona de guerra com nove canos apontando para ela?

"Ela é uma falcão de guerra radical. Vamos colocá-la com um rifle ali com nove canos atirando nela, OK? Vamos ver como ela se sente sobre isso. Você sabe, quando as armas estão apontadas para o rosto dela."

Trump fanfarrão

Sabe aquela entrevista da Kamala para o 60 Minutes da CBS News, programa que Trump se recusou a participar? Então, Trump entrou com uma ação judicial contra a emissora pedindo US$ 10 bilhões em danos por supostos "atos partidários e ilegais de eleição e interferência dos eleitores". Basicamente, Trump acusa a CBS de ter feito uma edição na fala de Kamala sobre a guerra entre Israel e Hamas para favorecer os democratas.