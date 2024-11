Kamala e Trump disputam os votos dos indecisos em Wisconsin

Às vésperas das eleições, Donald Trump e Kamala Harris viajam nesta sexta-feira(1º) para Milwaukee, no altamente disputado estado de Wisconsin, para tentar convencer os eleitores indecisos.

A vice-presidente e candidata democrata contará com a rapper Cardi B para ofuscar seu rival depois de ter obtido o apoio de Beyoncé, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez e do astro do basquete LeBron James.

Wisconsin é uma amostra de quão imprevisíveis estas eleições podem ser. Ao lado de Pensilvânia e Michigan, o estado forma o "muro azul", a cor dos democratas, ou seja, um empurrãozinho aos candidatos deste partido para a Casa Branca. Mas isso antes da entrada do ex-presidente republicano Donald Trump na política.