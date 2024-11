EUA: por que imprensa diz quem venceu eleições antes do resultado oficial

Embora o número de agências de notícias e a tecnologia tenham aumentado desde o século 19, a papel da imprensa como relatora eleitoral não oficial continuou entregar a estimativa mais rápida de quem será o próximo presidente americano.

Mas o sistema tem seus engasgos: no século 21, os eleitores chegando às urnas no extremo oeste do país talvez já saibam alguns resultados do litoral leste.

Por outro lado, certos estados - especialmente os "estados-pêndulo" (swing states), cujo papel será decisivo - podem ter que esperar dias até seus votos serem meticulosamente apurados.

Informação na mão de NEP e AP VoteCast

Os 50 estados e a capital Distrito de Colúmbia são responsáveis pela realização dos escrutínios para o presidente, o Senado e a Câmara dos Representantes dentro de suas divisas. Os resultados são anunciados oficialmente por cada estado, porém a mídia empacota tudo para seu público por meio de uma combinação de resultados oficiais ao vivo, pesquisas de intenção de voto e um conhecimento profundo da colcha de retalhos das regras eleitorais e tendências históricas americanas.

A partir de 1990, a maioria das organizações de imprensa americanas formou a associação National Election Pool (NEP), que emprega dados de boca de urna para transmitir aos parceiros jornalísticos a atualização ao vivo de todas as votações realizadas. A NEP ainda existe, transmitindo dados para os canais de comunicação ABC, CBS, CNN, NBC e Reuters através da empresa de pesquisa de mercado Edison Research.