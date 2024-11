Maioria dos alemães é a favor de eleições imediatas

A pesquisa do instituto Infratest-Dimap realizada a pedido da emissora pública alemã ARD revelou que 65% dos entrevistados apoiam a convocação imediata de eleições para o Bundestag, enquanto 33% concordam com a intenção de Scholz de realizá-las em março.

Segundo o levantamento, 34% dos eleitores votariam na sigla conservadora de oposição União Democrata Cristã (CDU), com 18% se pronunciando a favor da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD).

O Partido Social-Democrata (SPD) de Scholz registrou 16% das intenções de voto. Segundo a pesquisa, os Verdes – a outra sigla que ainda integra a coalizão de governo ao lado do SPD – e o FDP registraram respectivamente 12% e 5%. Com esse resultado, o FPD estaria ameaçado de não conseguir representação no Bundestag, caso não supere o limite mínimo exigido de 5% dos votos.

A pesquisa revela ainda que 59% dos entrevistados viram com bons olhos o colapso da coalizão, cuja popularidade já vinha em baixa. Para 40%, a culpa do fim do atual governo é do FDP, enquanto 26% apontam para os Verdes e 19% culpam o SPD.

Oposição quer adiantar eleições

Scholz anunciou que fará um pronunciamento no Bundestag na próxima quarta-feira, quando deverá confirmar a data em que se submeterá ao voto de confiança dos parlamentares.