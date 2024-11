Amsterdã proíbe manifestações após ataques a torcedores israelenses

Policiais efetuaram 62 prisões, mas o chefe da polícia, Peter Holla, afirmou que as táticas de ataque e fuga dos agressores dificultaram "excepcionalmente" a prevenção dos incidentes.

Vídeos nas mídias sociais mostraram a polícia de choque em ação, com alguns agressores gritando insultos anti-Israel. Algumas imagens também mostraram os torcedores do Maccabi Tel Aviv cantando slogans antiárabes antes do jogo de quinta-feira à noite.

Os incidentes antissemitas aumentaram na Holanda desde que Israel lançou iniciou operações militares na Faixa de Gaza após o grupo Hamas lançar uma ofensiva terrorista em 7 de outubro de 2023, com muitas organizações e escolas judaicas relatando ameaças e mensagens de ódio.

A embaixada israelense na Holanda disse que as turbas entoaram slogans anti-Israel e compartilharam vídeos de sua violência nas mídias sociais, "chutando, batendo e até mesmo atropelando cidadãos israelenses".

"Na véspera da Noite dos Cristais é horrível testemunhar a violência antissemita nas ruas da Europa mais uma vez", disse a embaixada, em referência ao infame pogrom antissemita de 9 de novembro de 1938 na Alemanha nazista.

Aviões levam torcedores de volta a Israel