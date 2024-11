Ataque suicida deixa mais de 20 mortos no Paquistão - Grupo separatista assumiu a responsabilidade por ataque em uma estação ferroviária na região do Baluchistão. Entre os mortos estão 12 civis e 14 militares.Um ataque suicida executado neste sábado (08/11) em uma estação ferroviária da cidade paquistanesa de Quetta, na conturbada província do Baluchistão, deixou pelo mais de 20 mortos e 40 feridos, segundo a polícia local.

O grupo armado separatista Exército de Libertação do Baluchistão (BLA) assumiu a responsabilidade em um comunicado divulgado nas redes sociais e afirmou que o ataque teve como alvo membros do Exército que se encontravam na estação.

O comissário da Divisão de Quetta, Hamza Shafqat, confirmou inicialmente em comunicado à imprensa a morte de pelo menos 24 pessoas, algumas delas membros das forças de segurança. Mas um porta-voz do hospital provincial Sandeman de Quetta, apontou que 26 pessoas morreram, entre elas 14 membros das Forças Armadas e 12 civis. Outros 46 membros das forças de segurança e 14 civis ficaram feridos, disse um porta-voz do hospital.