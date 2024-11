ONU exige mais ação contra emissões de metano

Intitulado An Eye on Methane (De olho no metano, em tradução literal), o relatório – divulgado anualmente com base no Sistema de Alerta e Resposta ao Metano (Mars), parte do Observatório Internacional de Emissões de Metano (Imeo) do Pnuma –, ressalta que os alertas de vazamentos representam uma oportunidade inexplorada de ação climática imediata.

O Mars, que detecta liberações do gás responsável por cerca de um terço do aquecimento planetário, usa dados de satélite para ajudar o setor e os países a identificar e lidar com grandes emissões de metano.

O Mars também está usando inteligência artificial (IA) para examinar dados de satélite e identificar as emissões. As atividades humanas causam cerca de 60% do metano liberado na atmosfera. Ele pode vir da agricultura, incluindo flatulência de vacas e fertilizantes de esterco, de lixo em decomposição em aterros sanitários e do setor de energia fóssil, quando as empresas de petróleo e gás produzem, transportam e armazenam combustíveis.

O metano retém cerca de 84 vezes mais calor do que o CO2 em uma escala de tempo de 20 anos, mas também desaparece comparativamente mais rápido. Embora o gás de efeito estufa cause muitos danos em seu curto período de vida, sua eliminação é muito mais rápida do que a do CO2, principalmente se as empresas de petróleo e gás sanarem os vazamentos e pararem com práticas que liberam o gás na atmosfera.

No relatório An Eye on Methane, Dechen Tsering, diretor interino da Divisão de Mudanças Climáticas do Pnuma, descreve a redução das emissões de metano como um "freio de emergência" para desacelerar o aquecimento global.

"A ciência é clara: cortar o metano é a maneira mais rápida e econômica de mitigar o aquecimento a curto prazo e evitar o agravamento dos danos climáticos", continuou Tsering.