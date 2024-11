Atentado em BSB: Companhias aéreas internacionais discutiram suspender voos

Empresas aéreas que operam voos internacionais no aeroporto internacional de Brasília discutiram suspender momentaneamente as operações diante do atentado à bomba na Praça dos Três Poderes, na quarta-feira (14).

A coluna apurou que as companhias buscaram informações com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e com a Polícia Federal sobre os riscos de mais ataques e receberam a informação de que se tratava de uma situação isolada e distante do terminal.

Diante disso, os voos foram mantidos.