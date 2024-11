Presidente da LA28 diz que os Jogos têm total apoio de futuro governo Trump

Wasserman disse que não está preocupado que o retorno de restrições de viagens semelhantes impactaria a capacidade da cidade do sul da Califórnia de sediar os Jogos.

"Não. Quando ele era presidente e em seus comentários que levaram à eleição, o presidente eleito Trump foi incrivelmente claro sobre a responsabilidade que temos em sediar eventos mundiais começando com a Copa do Mundo em 2026 e, posteriormente, com as Olimpíadas", disse ele.

"Viagem, segurança, transporte, logística - há muito que eles fornecem e é bem conhecido e bem aceito em todo o governo federal. "Portanto, estamos ansiosos para continuar a ótima parceria que tivemos em todos os níveis do governo federal."

(Por Rory Carroll)