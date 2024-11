Água-viva "Benjamin Button" consegue reverter envelhecimento

O envelhecimento às vezes é citado como a principal causa de morte. É por meio do envelhecimento que nossas células se degeneram e nossa plasticidade cerebral – a capacidade do sistema nervoso de se adaptar ao longo do tempo – diminui.

Cada vez mais, alguns pesquisadores estão procurando maneiras de retardar o processo de envelhecimento humano, mesmo que seja apenas para tornar a vida mais confortável à medida que nos aproximamos de uma morte natural.

Mas, embora a pesquisa com a Turritopsis dohrnii tenha mostrado que parte do que sabemos sobre as águas-vivas é transferível aos seres humanos, esse trabalho ainda não foi feito com a Mnemiopsis leidyi.

"Só posso especular", disse Burkhardt. "Mas parece haver um grande rearranjo no sistema nervoso [entre os dois estágios] e é isso que queremos analisar nos próximos dois anos."

O que está claro até agora é que, quando a Mnemiopsis leidyi regride, ele desenvolve uma nova "estrutura" – tentáculos, que o adulto não tem – e os tentáculos precisam de um sistema nervoso específico para funcionar. E os genes precisam ser ativados para criar esse sistema nervoso. Mas como? Essa é a questão.

"A observação do padrão de desenvolvimento reverso é o primeiro passo", disse Boero. "Em seguida, precisamos determinar os processos genéticos que regulam os padrões normais de desenvolvimento, de modo a reiniciar o desenvolvimento. Se houver um interruptor genético, podemos tentar ver se ele também funciona em células humanas. O rejuvenescimento dos seres humanos, no entanto, é altamente inviável devido à nossa baixa plasticidade."