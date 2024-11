Geórgia: opositor alega fraude e joga tinta no chefe de comissão eleitoral

O chefe da Comissão Eleitoral da Geórgia, Giorgi Kalandarishvili, foi atingido no rosto com tinta em uma reunião do órgão neste sábado (16), pouco antes de anunciar os resultados finais das eleições parlamentares do mês passado no país.

O que aconteceu

Kalandarishvili foi atacado por opositor que protestava contra resultado do pleito legislativo. O autor do ataque é David Kirtadze, membro do partido de oposição UNM (Movimento Nacional Unido), do ex-presidente Mikheil Saakashvili. Ele alega fraude nas eleições legislativas de 26 de outubro.

Kirtadze se levantou e começou a discutir com o chefe da comissão eleitoral durante reunião do órgão. Ele então pegou um copo com tinta preta e jogou contra Kalandarishvili. O evento contava com os membros de todos os partidos que participaram da eleição para o anúncio oficial, na capital Tbilisi.