Por que deputados maoris da Nova Zelândia fizeram 'haka' no parlamento?

Deputados maoris realizaram na quinta-feira (14) a "haka" durante uma sessão no parlamento da Nova Zelândia em protesto a um projeto de lei em tramitação. O vídeo da ação viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Uma sessão no Parlamento da Nova Zelândia foi interrompida por um protesto de deputados do grupo originário maori. A realização da dança tribal "haka" veio em protesto a um projeto de lei que pode restringir direitos indígenas do país.

A proposta em discussão pode limitar direitos dos povos originários no país. O texto propõe uma alteração no Tratado de Watangi, que garante aos maoris posses de terras e recursos naturais, além de independência governamental dos líderes tribais.