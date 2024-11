Biden autoriza Kiev a usar mísseis contra território russo - Decisão de final de mandato foi tomada em resposta ao envio de soldados norte-coreanos para a frente de guerra, e teria o objetivo de ajudar Ucrânia a manter território russo ocupado na região de Kursk.O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance fornecidos pelos americanos para atacar alvos mais longes no interior da Rússia, segundo relatos da mídia americana e de agências de notícias.

A decisão foi divulgada pelo jornal The New York Times e agências de notícia como a Associated Press e a Reuters, que ouviram sob anonimato pessoas familiarizadas com o assunto.

A medida permite que a Ucrânia use o Sistema de Mísseis Táticos do Exército, ou ATACMs, que têm um alcance de até 306 quilômetros, para ataques mais profundos na Rússia. Ela ocorre no momento em que milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para ajudar a Rússia a retomar território ocupado em agosto pelos ucranianos na região de Kursk. E também pouco mais de uma semana após a vitória nas eleições americanas de Donald Trump, que disse que daria um fim rápido à guerra e questionou o apoio contínuo dos Estados Unidos a Kiev.