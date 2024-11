Ucrânia diz ter sofrido "um dos maiores ataques" russos

Zelenski disse que os ataques russos tinham como alvo principal a infraestrutura de energia em todo o país, e que houve interrupções de energia em certas áreas. O trabalho de limpeza estava em andamento, acrescentou.

"Resposta de Putin a telefonemas"

O ministro do Exterior ucraniano, Andrii Sybiha, chamou os bombardeios de "um dos maiores ataques" lançados por Moscou e disse que eles foram a resposta do presidente russo, Vladimir Putin, a todas as pessoas que ligaram para ele e o visitaram recentemente.

"A Rússia lançou um dos maiores ataques aéreos: drones e mísseis contra cidades pacíficas, civis adormecidos e infraestrutura crítica. Essa é a verdadeira resposta do criminoso de guerra Putin a todos aqueles que ligaram e o visitaram recentemente. Precisamos de paz por meio da força, não do apaziguamento", enfatizou Sybiha em uma mensagem no X.

Na sexta-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz conversou pela primeira vez desde dezembro de 2022 com Putin, pedindo que ele acabe com a guerra e retire suas tropas, além de insistir na necessidade de "negociações sérias com a Ucrânia" para "uma paz justa e duradoura", enquanto o chefe do Kremlin insistiu que está disposto a negociar a paz, mas em seus termos. O telefonema foi criticado pela oposição alemã e pelo governo ucraniano.

Rússia confirma ataque