Os mísseis que Biden autorizou a Ucrânia a usar contra os russos

De acordo com o Instituto para o Estudo sobre Guerra (ISW), com sede nos EUA, mais de 200 alvos militares russos importantes, como bases, centros de comando e depósitos de munições, podem ser atingidos com o uso de mísseis ocidentais de longo alcance na Rússia.

"O levantamento da proibição daria à Ucrânia os meios para interromper as operações ofensivas russas em território ucraniano, destruindo suas forças e equipamentos antes que cheguem ao país invadido", afirmou Oleksi Melnik, do Centro Razumkov, com sede em Kiev, à agência de notícias Efe em setembro.

ATACMS

Somente a autorização do uso dos ATACMS para ataques na Rússia não facilitará automaticamente a vitória da Ucrânia na guerra, segundo especialistas. No entanto, ainda sim é um passo muito importante para o equilíbrio de forças.

Com capacidade de percorrer 300 quilômetros, os primeiros ATACMS foram fornecidos para Ucrânia pelos Estados Unidos no terceiro trimestre do ano passado numa versão de alcance reduzido a no máximo 165 quilômetros.

Disparado das plataformas de lançamento M270 ou HIMARS, o ATACMS é fabricado pela empresa americana Lockheed Martin e foi utilizado pela primeira vez com grande efeito durante a operação Tormenta do Deserto, entre 1990 e 1991, quando uma coalizão liderada pelos EUA atacou o Iraque em resposta à invasão do Kuwait.