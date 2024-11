Entenda julgamento no STF sobre responsabilização de plataformas digitais

Os ministros do STF têm agora na mesa as seguintes opções de mudança:

Decidir pela inconstitucionalidade do artigo 19, o que responsabilizaria as plataformas caso não removam conteúdos que violam a lei independentemente de ordem judicial. As empresas seriam instadas a agir mais proativamente, sem a necessidade de uma interferência do Judiciário, a partir de notificações comuns de usuários. Defensores do artigo 19 argumentam que as plataformas, temendo o custo de processos na Justiça, passarão a remover conteúdo preventivamente caso o dispositivo seja eliminado, cerceando a liberdade de expressão.Manter o artigo 19 em termos gerais, mas indicar algumas exceções para casos graves nos quais denúncias sólidas de conteúdo possam gerar responsabilização, sem a necessidade de uma ordem judicial.

Atualmente já existem duas exceções para responsabilização das redes a partir de notificação de usuários comuns: quando se trata de disseminação não consentida de imagens íntimas e violação de direito autoral.

Para o diretor do InternetLab, Francisco Brito Cruz, ampliar as possibilidades de exceção para outras condutas graves seria um "caminho equilibrado" para o regime de responsabilidade do Marco Civil.

Dificuldade de regulamentação reflete desequilíbrio global

A Advocacia Geral da União (AGU) acompanhará o julgamento e defendeu, em documento enviado ao STF, que "Não é razoável que empresas que lucram com a disseminação de desinformação permaneçam isentas de responsabilidade legal no que tange à moderação de conteúdo".