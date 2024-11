Pistas de aeroporto na França são fechadas para buscar cachorra desaparecida há uma semana

A tutora foi autorizada a ir às pistas para tentar encontrar seu cão, o que "não é banal", segundo a administração dos Aeroportos de Paris, porque é necessária uma autorização da Secretaria de Segurança Pública.

"Eu me aproximei dela delicadamente. Chamei o nome dela, mas é muita pressão. Ela nunca tinha viajado de avião antes. Ela nunca esteve em um ambiente tão barulhento e tenho a impressão de que ela não confia mais em mim", continua Micha.

A tutora, que tem transtorno de déficit de atenção, espera encontrar a cachorra rapidamente. "Amalka é muito importante para a minha terapia. Devemos estar juntas o tempo todo porque ela me ajuda a manter o foco quando perco a concentração", explica Mísa.

"São organizadas buscas regulares na presença do cliente (inclusive à noite) e foram colocados cartazes em diversas áreas para alertar o pessoal do aeroporto para esta situação", garante a companhia aérea que cobre as despesas com a estadia da tutora no aeroporto.

Caso nunca foi visto antes

De acordo com Manuela Vidal, representante da associação de proteção de animais Cats in The Air, que participa das buscas, "o que está acontecendo com Amalka, nunca tinha sido visto".