Depois de pedido de desculpas ao governo brasileiro, Carrefour reafirma apoio à agricultura orgânica na França

Para Marcos Gouvêa, um dos maiores especialistas da área no Brasil, ouvido pela RFI, faltou visão para o executivo francês Alexandre Bompard , CEO do Carrefour, ao se posicionar a favor dos produtores de carne francesa, decisão que provocou no Brasil um boicote à marca. "Nesse processo que nós temos vivido, de desglobalização do varejo físico, com o crescimento do varejo digital e a metaglobalização do varejo digital, a representatividade do mercado brasileiro mereceria, no mínimo, muito mais reflexão antes de uma manifestação como foi feita", comenta Gouvêa.

Na segunda-feira, Bompard assumiu a responsabilidade pela polêmica, em uma carta enviada ao ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Favaro. "Se a comunicação do Carrefour na França causou confusão e foi interpretada como um questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira, pedimos desculpas", escreveu o CEO do grupo francês, elogiando a "alta qualidade" dos produtos agrícolas brasileiros.

O Brasil é o maior produtor mundial de carne e abastece também as unidades da rede francesa em outros países do mundo.

Assinatura do acordo UE-Mercosul até fim de 2024

Ao participar de um evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília, nesta quarta-feira, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul seja assinado até o final do ano, apesar da oposição da França ou de países europeus. "Vamos conseguir isso", afirmou, enfatizando a negociação direta com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A França não tem o poder de impedir o tratado entre a UE e o Mercosul porque é a Comissão Europeia quem "decide" em nome dos 27 Estados-membros, disse o presidente Lula. "Se os franceses não querem esse acordo... eles não decidem mais nada, quem decide é a Comissão Europeia", declarou o presidente brasileiro, durante conferência do setor em Brasília.