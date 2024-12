"Atribuir abuso policial a 'maçã podre' exime autoridades" - Casos de violência policial em São Paulo não são fenômeno isolado, mas refletem a falta de comprometimento com uso responsável da força policial, diz pesquisadora. "A responsabilidade não é só do PM, é institucional"O vídeo de um policial militar de São Paulo jogando um homem de uma ponte é o caso mais chocante de uma sequência de episódios de violência cometidos por agentes da PM paulista nos últimos dias – que inclui um policial de folga matando um homem que furtou sabão com 11 tiros pelas costas e um motociclista rendido no chão levando chutes e pontapés de agentes fardados.

Após a repercussão ganhar corpo, o comandante da PM de São Paulo afirmou que o policial que atirou o homem da ponte havia cometido um "erro emocional", e o governador paulista, Tarcísio de Freitas, que "aquele que atira pelas costas, que joga uma pessoa de uma ponte, não está à altura de usar essa farda".

No entanto, para Cristina Neme, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, esses casos não são um fenômeno isolado, mas refletem a redução do controle do uso da força policial pelo atual governo paulista.