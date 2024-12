Astronautas da Nasa completam 6 meses "presos" no espaço - Butch Wilmore e Suni Williams chegaram em junho passado à Estação Espacial Internacional. Eles ficarão lá até fevereiro, em vez da semana originalmente planejada.Conhecidos em todo o mundo como os astronautas "encalhados" da Nasa, Butch Wilmore e Suni Williams completaram seis meses no espaço na quinta-feira (05/12), com mais dois meses pela frente. A dupla foi lançada em órbita em 5 de junho; os dois foram os primeiros a viajar na nova cápsula tripulada Starliner da Boeing, no que deveria ser um voo de teste de uma semana. Eles chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS) no dia seguinte, depois de superar uma série de falhas no propulsor e vazamentos de hélio.

Odisseia no Espaço

A Nasa considerou a cápsula muito arriscada para um voo de retorno, e é por isso que sua longa e difícil missão chegará ao fim só em fevereiro de 2025. Embora os funcionários da Nasa se recusem a chamá-los de "encalhados" ou "presos", os dois capitães aposentados da Marinha dão de ombros para a descrição de sua situação. Eles insistem que estão bem e que aceitam seu destino.