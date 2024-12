Assad, de esperança de renovação a ditador brutal

Conflito só aparentemente congelado

Para prender os críticos do governo, o aparato de segurança de Assad construiu uma rede de centros de detenção. Grupos internacionais de direitos humanos e promotores públicos denunciaram o uso generalizado de tortura e execuções extrajudiciais nesses centros de detenção, administrados pelo governo da Síria.

Apesar de mais de uma década de guerra civil, incluindo a destruição e as inúmeras vidas perdidas, Assad conseguiu se manter no poder na Síria.

Aos poucos, a situação externa parecia se normalizar. A Liga Árabe readmitiu a Síria no ano passado, e a Arábia Saudita anunciou, em maio, a nomeação de seu primeiro embaixador na Síria desde que rompera relações com Damasco, há 12 anos.

No final de novembro, parecia que o conflito estava congelado, com o governo tendo recuperado o controle sobre a maior parte do território da Síria, enquanto o noroeste permanecia sob o controle de grupos rebeldes, e o nordeste sob o controle dos curdos.

Porém, tudo mudou rapidamente quando grupos islamistas no noroeste da Síria lançaram uma ofensiva surpresa em 27 de novembro. As forças do governo logo entraram em colapso, e os aliados de Assad, ocupados com outros conflitos – a guerra da Rússia na Ucrânia e as guerras de Israel contra os grupos Hezbollah e Hamas, ambos apoiados pelo Irã – pareciam relutantes ou enfraquecidos demais para intervir.