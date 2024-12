Doença misteriosa se espalha em região remota do Congo

Por que doença é um mistério?

Os especialistas em saúde acreditam que as causas do surto são desconhecidas devido à capacidade limitada de testes na região.

Os laboratórios clínicos no distrito de Panzi só podem fazer testes para patógenos comuns. A detecção de patógenos mais raros geralmente exige que as amostras sejam enviadas a laboratórios especializados. Os cientistas desses laboratórios usam técnicas que não estão disponíveis em áreas remotas, como o sequenciamento de genes, para descobrir quais patógenos estão causando a disseminação de uma doença.

Isso pode fazer com que a RDC tenha que enviar as amostras ao exterior para testes, aumentando os atrasos. "A RDC tem ótimos clínicos, cientistas e laboratórios, todos bem versados em surtos e infecções emergentes, mas a RDC é um país enorme e, sem dúvida, continua com recursos limitados e um ambiente complexo", explica Dunning.

A falta de informações sobre a doença torna mais difícil para as autoridades de saúde locais avaliarem com precisão a ameaça que enfrentam. As equipes internacionais de saúde estão investigando a chamada dinâmica de transmissão e procurando ativamente por outros casos, tanto nas unidades de saúde quanto na comunidade.

"É vital que esses casos sejam investigados prontamente, para que o tratamento adequado e as medidas de controle possam ser implementadas", alerta Hunter.