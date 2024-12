Assad se pronuncia pela primeira vez após fugir da Síria e diz que não cogitou renúncia

Organização terrorista

O colapso da ditadura de Assad surpreendeu o mundo e provocou comemorações na Síria e em outros países, depois que a repressão aos protestos democráticos em 2011 provocou uma das guerras mais mortais do século. Foram mais de 500 mil vítimas nesses 13 anos de guerra civil, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Mais da metade da população síria foi forçada a fugir de casa.

A ofensiva rebelde arrancou do controle de Assad cidade após cidade em poucos dias, até chegar à capital, Damasco, pondo fim a mais de 50 anos de controle do governo sírio pela mesma família. No seu comunicado, Assad se refere ao grupo HTS como "terrorista".

Com raízes no ramo sírio da Al-Qaeda, o HTS é classificado por vários governos ocidentais como uma organização terrorista, embora tenha procurado moderar sua retórica e prometido proteger as minorias religiosas do país.

No entanto, muito antes do surgimento do HTS e dos grupos jihadistas na guerra da Síria, Assad sempre classificou seus oponentes, inclusive manifestantes não violentos, como "terroristas".

sf/ra (Reuters, AFP, AP)