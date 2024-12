Três homens morrem baleados após serem confundidos com milicianos no RJ

Vítimas estavam sentadas em uma mesa de bar quando foram surpreendidas com um grupo de homens que passou atirando. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense informou que investiga as mortes e que trabalham na apuração da autoria do crime.

De acordo com testemunhas que presenciaram o momento exato do crime, milicianos estavam sentados no mesmo lugar em que os homens faziam a confraternização momentos antes dos assassinatos.