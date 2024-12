Justiça francesa condena cúmplices de decapitação de professor - Morte do professor Samuel Paty por radical islâmico em 2020 chocou a França. Quatro anos depois, Justiça condena cúmplices de assassino e autores de "campanha de ódio" que incitou crime, incluindo pai de uma aluna.A Justiça francesa condenou, nesta sexta-feira (20/12), a penas que variam de 1 a 16 anos de prisão, oito pessoas ligadas ao assassinato do professor de ensino médio Samuel Paty em 2020. Entre os condenados estão duas pessoas que auxiliaram o assassino - um radical islâmico - e um círculo acusado de mover uma "campanha de ódio" contra o professor antes do crime.

A morte de Paty, professor de História e Geografia, chocou a França. Em 16 de outubro, Abdoullakh Anzorov, um refugiado russo de origem chechena de 18 anos, decapitou o professor perto da escola onde ele lecionava, em Conflans-Sainte-Honorine, a noroeste de Paris. O agressor acabou sendo morto pela polícia.

Entre os condenados nesta sexta-feira estão Naïm Boudaoud e Azim Epsirkhanov, considerados cúmplices diretos no assassinato. Na véspera do ataque, os dois viajaram com Anzorov a Rouen, no oeste da França, para comprar a faca usada para decapitar o professor de 47 anos e que foi encontrada na cena do crime. Boudaoud também o levou em um carro até à escola. Os dois foram condenados a 16 anos de prisão.