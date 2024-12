Josias: 'Cana suave' a Braga Netto é inaceitável, mas amparada em lei

O general Walter Braga Netto desfruta de privilégios inadmissíveis na cadeia, mas a lei oferece esse benefício, contrastando com a situação de boa parte dos presos no Brasil, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News nesta sexta (20).

Braga Netto está detido em um quarto no quartel-general da 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, no Rio de Janeiro. O local tem janelas sem grades e conta com ar-condicionado e TV. A comida é a mesma servida no rancho dos militares que trabalham ali.