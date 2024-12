Rússia ataca missões diplomáticas e Ucrânia intensifica ataques

A Universidade Nacional de Linguística de Kiev publicou em sua conta no Instagram uma foto do prédio principal do campus com as janelas estouradas e cacos de vidro cobrindo o chão.

A Força Aérea ucraniana disse que havia derrubado 5 dos 8 mísseis que a Rússia lançou contra a capital, e que os destroços acabaram causando explosões e estrago. Além de uma morte, o ataque deixou 13 feridos, a maioria por estilhaços, segundo as autoridades de Kiev.

Poucas horas depois do ataque russo, foi a vez de os ucranianos lançarem mísseis balísticos ATACMS, de fabricação americana, contra a cidade de Rilsk, em Kursk, região no sul do país invadida por Kiev em agosto, matando ao menos seis pessoas.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia teve nesta sexta a maior baixa desde o início da invasão à Ucrânia. Segundo o governo, 2,2 mil soldados russos morreram nas últimas 24 horas, o maior número diário de perdas.

Comissão Europeia e Portugal condenam ataques

Seis missões diplomáticas situadas no mesmo prédio foram danificadas pelos ataques russos desta manhã, afirmaram diplomatas ucranianos. Foram elas: Portugal, Albânia, Argentina, Autoridade Palestina, Macedônia do Norte e Montenegro.