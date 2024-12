Vai chover no Natal? Veja a previsão do tempo para todo o Brasil

O Natal deve ser chuvoso para a maior parte dos brasileiros este ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alertas amarelos, de perigo potencial, para chuvas fortes ao menos até esta terça-feira, 24 de dezembro, no norte do Estado de São Paulo; em todo o litoral paulista, paranaense e do norte catarinense; nas regiões Norte e Centro-oeste; em todo Minas Gerais e Rio de Janeiro; no oeste da Bahia e do Piauí; em quase todo o Maranhão.

A previsão é de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora nestes locais ou até 50 milímetros por dia, conforme o Inmet. A recomendação do Instituto é de que as pessoas não enfrentem tempestades, evitem utilizar aparelhos conectados à tomada no período de chuva e se mantenham atentos a possíveis alterações no terreno em regiões de encostas, apesar de o risco de deslizamentos e alagamentos ser baixo.

Já na capital paulista, apesar de a região não ter alerta de risco emitido até o momento, chuva deve ocorrer tanto na véspera, quanto no dia do Natal, conforme a empresa de meteorologia Climatempo. Tal condição climática seguirá até sábado, 29.