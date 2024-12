Lula se reuniu com Paulo Teixeira, Padilha e Jaques Wagner nesta segunda-feira, 23

O presidente Luiz Inácio Lua da Silva se reuniu nesta segunda-feira, 23, com os ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O encontro aconteceu às 11h no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

De acordo com a agenda do chefe do Executivo, Lula teve reunião às 11h30 com a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Apesar de não constar da agenda, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também esteve no Alvorada na manhã desta segunda.

Lula está na residência oficial desde que retornou a Brasília após ter sido submetido a dois procedimentos para tratar uma hemorragia intracraniana em São Paulo. O petista voltou à capital federal na quinta-feira, dia 19.