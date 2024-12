Riquíssimos, liberais e ultrafieis: conheça alguns dos 12 bilionários no topo do governo Trump

"Somando suas fortunas (e sem incluir os milionários, que também são numerosos), essa equipe de Trump vale US$ 474 bilhões - sendo US$ 447 bilhões apenas para Elon Musk e US$ 6,3 bilhões para o futuro inquilino da Casa Branca", sublinha o diário.

Em janeiro de 2017, quando Donald Trump colocou os pés pela primeira vez na Casa Branca, ele não sabia praticamente nada sobre a capital federal, suas redes de influência, suas regras subliminares e suas armadilhas.

"Ele não apenas teve que enfrentar um aparato estatal que tentou moderar, se não aniquilar, suas frequentes explosões, mas também descobriu que grande parte da elite do Partido Republicano, cujas cores ele havia levado para a eleição, não lhe demonstrou nenhuma consideração e tentou sabotar suas iniciativas", detalha o Figaro.

Em 20 de janeiro, o homem que será empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos não será mais o mesmo. "É certo que seus excessos, sua linguagem muitas vezes obscena e suas mudanças de humor não diminuíram. Por outro lado, durante seu primeiro mandato, ele aprendeu como Washington funciona e equacionou as consequências", diz a reportagem.

Lealdade e amadorismo

As personalidades que ele selecionou para ocupar os cargos estratégicos em seu governo foram escolhidas, antes de tudo, com base na lealdade. Outra característica marcante de sua equipe é a ausência virtual de profissionais da política - com exceção do senador da Flórida, Marco Rubio, que será responsável pela diplomacia - "em favor de homens (ou mulheres) de negócios bem-sucedidos", destaca o jornal francês.