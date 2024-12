Euforia e medo coexistem na Síria após queda do ditador Bashar al-Assad

No primeiro posto de controle, fomos cumprimentados em tom amigável por quatro homens barbudos. Eles sorriem ao nos dar passagem. Sob Assad, esse checkpoint era conhecido por cobrar propina de viajantes.

Sonhos de um futuro melhor na Síria

A imagem da cidade de Damasco mal mudou desde o início da guerra. Mas tantos anos de conflito marcaram e exauriram a população – algo visível em muitos rostos ali.

Ainda assim, à medida em que nos aproximamos da praça Umayyad, no centro da cidade, nos deparamos com muitos rostos que transparecem otimismo. Eles celebram e se alegram com a deposição de um regime que por mais de 50 anos os governou com punho de ferro. O som das risadas se mescla às de canções revolucionárias, dos mastros pendem as novas bandeiras nacionais – com duas estrelas em vez de três –, que antes eram carregadas pela oposição. Há jovens milicianos na praça, alguns tiram fotos ao lado de civis em festa.

"Acredito num futuro melhor", diz uma jovem síria que carrega a nova bandeira nas mãos e pintada no rosto.

"E finalmente posso sonhar com um futuro melhor", dispara a amiga dela.