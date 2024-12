OMS: 1 a cada 5 adultos tem herpes genital

Riscos

Seja transmitida sexualmente ou por via oral, a herpes é uma doença com a qual as pessoas convivem durante toda a vida e não possui cura.

É por essas razões que encontrar uma vacina é importante, disse o pesquisador principal do relatório, Laith J. Abu Raddad, da Cornell University, EUA.

"É algo incômodo para muitas pessoas que vivem com úlceras sintomáticas que afetam seus relacionamentos sexuais, [e] impactam sua saúde mental", disse ele à DW.

Análises recentes estimam que o custo global para o tratamento do herpes genital em 2024 foi de 35 bilhões de dólares por ano (R$ 215 bihões). Essa pressão sobre o sistema de saúde acontece principalmente nas Américas e nas regiões do Pacífico Ocidental.

A infecção sintomática pelo HSV-2 também está associada a um risco maior de transmissão do HIV. Embora a pesquisa sobre essa conexão ainda esteja em andamento, investigações anteriores identificaram que o risco de infecção por HIV triplicou entre as pessoas com herpes genital do tipo 2.