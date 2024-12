Trump planeja retirar EUA da OMS em 1º dia de novo governo - Assim como havia feito no primeiro mandato, republicano quer novamente romper laços com organização das Nações Unidas. Eventual saída americana pode fortalecer influência da China na OMS, alertam especialistas.Membros da equipe de transição do presidente eleito dos EUA Donald Trump estão preparando o terreno para que os Estados Unidos se retirem da Organização Mundial da Saúde (OMS) no primeiro dia de seu segundo mandato, de acordo com um especialista em direito da saúde familiarizado com as discussões.

"Tenho boa autoridade para dizer que ele planeja se retirar, provavelmente no primeiro dia ou muito cedo em sua administração", disse Lawrence Gostin, professor de saúde global na Universidade de Georgetown, em Washington, e diretor do Centro Colaborativo da OMS sobre Direito à Saúde Nacional e Global.

O jornal britânico Financial Times foi o primeiro a divulgar os planos do republicano, citando dois especialistas familiares com as discussões. Entre eles, o ex-coordenador da equipe de resposta à covid-19 de Biden, Ashish Jha.