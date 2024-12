Coreanas desafiam tabus ao protestarem contra governo

As mulheres se tornaram mais ativas na política nas eleições parlamentares de abril, quando o Partido do Poder Popular de Yoon foi derrotado, deixando o presidente com um governo minoritário. Agora, a participação política feminina parece ter sido transferida para os protestos contra a lei marcial.

Yoon explora sentimentos de antifeminismo

Por outro lado, foram os homens mais jovens, na faixa dos 20 e 30 anos, que impulsionaram a vitória presidencial de Yoon em maio de 2022. A postura antifeminista do então candidato teria atraído homens insatisfeitos com o avanço - ainda que limitado - da igualdade de gênero no país.

Durante a campanha presidencial, Yoon prometeu abolir o Ministério da Igualdade de Gênero e Família. Na eleição de 2022, 58% das mulheres na faixa dos 20 anos votaram em Lee Jae-myung, do rival Partido Democrático, enquanto 58,7% dos homens na mesma faixa etária apoiaram Yoon. Depois de eleito, Yoon eliminou ainda as cotas de gênero no governo.

Agora, pesquisas mostram que o apoio a Yoon caiu em todas as faixas etárias, mas o ressentimento entre os gêneros continua. "Havia uma clara diferença de gênero quando Yoon foi eleito e acho que essa diferença permanece agora", disse uma acadêmica de Seul que, devido à hostilidade dirigida a algumas mulheres que se manifestaram sobre o assunto, pediu para não ser identificada.

"Por causa de suas políticas, muitas mulheres - especialmente as mais jovens - não apoiaram Yoon na eleição presidencial, mas há alguns anos existe uma antipatia, quase um abismo entre homens e mulheres nessa faixa etária", disse ela à DW.