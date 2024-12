Coreia do Sul tem 2º impeachment em menos de duas semanas - Parlamento controlado pela oposição aprovou com folga o afastamento do presidente interino do país, Han Duck-soo. Críticos o acusam de manobrar para bloquear a ratificação do impeachment de Yoon Suk Yeol pelo Judiciário.Menos duas semanas após a oposição afastar do cargo o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, parlamentares aprovaram nesta sexta-feira (27/12) o impeachment também de seu substituto, o interino e primeiro-ministro Han Duck-soo.

A decisão, aprovada com folga no Parlamento controlado pela oposição e inédita na história do país, foi motivada por manobras de Han que estavam bloqueando indiretamente a ratificação do impeachment de Yoon pela Corte Constitucional.

Os opositores citavam ainda a recusa do presidente em promulgar duas leis especiais para investigar a efêmera imposição da lei marcial por Yoon e as suspeitas de corrupção que envolvem a esposa do presidente afastado, Kim Keon-hee.