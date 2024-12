Scholz faz apelo à Alemanha por união em "tempos difíceis" - Com país abalado por crise política, economia cambaleante e atentado a mercado de Natal, chanceler federal diz que alemães têm o destino do país nas mãos e não devem permitir que a discórdia os divida.Navegando uma crise política e econômica, e ainda se recuperando do choque após o atentado a um mercado de Natal em Magdeburg que deixou cinco mortos e mais de 200 feridos a dois meses da eleição, a Alemanha ouvirá do chanceler federal Olaf Scholz na noite deste sábado (31/12) um apelo para que se mantenha unida em "tempos difíceis".

"Não somos um país em que nos voltamos uns contra os outros, ou que não se importa com a nossa comunidade. Somos um país onde as pessoas se unem. E isso pode ser uma fonte de força – especialmente em momentos difíceis como esse. E os tempos andam difíceis, isso é algo que todos nós podemos sentir", afirmou em sua tradicional mensagem de Ano Novo transmitida em cadeia nacional, logo após lamentar o ataque em Magdeburg.

O chefe de governo alemão e líder social-democrata elogiou a reação dos agentes de segurança e saúde ao atentado, mas também destacou o engajamento de cidadãos comuns, como um comerciante que "passou a noite inteira fazendo chá para os feridos e socorristas". "Isso somos nós. Isso é a Alemanha."