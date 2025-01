O embate entre Galípolo e Campos Neto em torno do sobe e desce dos juros

A chegada de Gabriel Galípolo à diretoria de Política Monetária do Banco Central, em julho de 2023, iniciou uma mudança de rota no Copom (Comitê de Política Monetária) e um contraponto silencioso entre ele e o então presidente da autarquia, Roberto Campos Neto.

Já a sua indicação à presidência do BC, no final de 2024, exigiu recuos táticos para lidar com a inquietação no mercado financeiro.

O Copom faz reuniões a cada 45 dias para decidir se eleva, reduz ou mantém no mesmo patamar a taxa básica de juros, a Selic. A decisão afeta toda a economia.