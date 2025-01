Para voltar ao protagonismo, Zambelli negocia vaga de líder da minoria

Os opositores de Zambelli

Os grandes anúncios da direita acontecem com deputados reunidos no salão verde. Trata-se do espaço da Câmara para entrevistas sobre temas importantes.

Mesmo com a direita precisando mostrar envergadura, Zambelli não era convidada a participar dos eventos. Não havia clima por causa da aversão de Bolsonaro e da pecha de egoísta. Nos últimos dois anos, ela olhava as coletivas de longe, parada atrás das câmeras da imprensa.

Este histórico joga contra a deputada. A maioria dos parlamentares contrários a Zambelli na liderança da minoria não faz grandes reflexões para justificar sua opinião. Usam termos desqualificadores, como "ficha corrida manchada", para negar apoio.

A situação ocorre até mesmo entre bolsonaristas raiz. Além de um alinhamento com Bolsonaro, eles preferem De Toni, que também é bolsonarista raiz e bastante engajada com as pautas da direita conservadora.