Quanto vai custar a integração ônibus-metrô em SP após o aumento da tarifa

O aumento no preço da passagem do transporte coletivo por ônibus e no transporte sobre trilhos passou a valer nesta segunda. Unitariamente, o preço da passagem para ônibus na capital paulista custa R$ 5,00. O valor da passagem metroviária agora é de R$ 5,20.

Além da capital paulista, outras cidades da região metropolitana de São Paulo também reajustaram as tarifas do transporte coletivo por ônibus. O valor da integração entre estas cidades pode variar. Confira:

Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Taboão da Serra e Jandira: A tarifa foi para R$ 5,80 .

A tarifa foi para R$ 5,80 . Suzano: A tarifa passou de R$ 5,30 para R$ 6,00;

A tarifa passou de R$ 5,30 para R$ 6,00; Itaquaquecetuba: A tarifa foi para R$ 5,80;

A tarifa foi para R$ 5,80; Caieiras: A passagem foi de R$ 5,00 para R$ 5,50;

A passagem foi de R$ 5,00 para R$ 5,50; Ferraz de Vasconcelos: A tarifa subiu de R$ 5,30 para R$ 6,00;

A tarifa subiu de R$ 5,30 para R$ 6,00; Santo André: A tarifa foi de R$ 5,70 para R$ 5,90;

A tarifa foi de R$ 5,70 para R$ 5,90; Ribeirão Pires: A passagem foi de R$ 4,85 para R$ 5,40;

A passagem foi de R$ 4,85 para R$ 5,40; Arujá: A tarifa subiu de R$ 5,00 para R$ 5,50;

A tarifa subiu de R$ 5,00 para R$ 5,50; Mauá: A tarifa no cartão foi de R$ 4,20 para R$ 4,60;

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) também teve sua tarifa reajustada. Neste caso, as tarifas variam de acordo com as linhas, com a menor faixa tarifária passando de R$ 3,80 para R$ 3,95. No Corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Brooklin), a tarifa foi de R$ 5,80 para R$ 6,05.

É importante notar que os valores de integração podem variar entre diferentes sistemas de transporte, de acordo com a extensão das linhas e se são linhas comuns ou seletivas.

A integração em Jandira, Barueri e Itapevi, por exemplo, funciona de uma forma diferente. Para quem usa o Cartão BENFÁCIL nessas cidades, a integração entre ônibus da Benfica e trem custará R$ 9,00. No caso específico da integração entre a linha 8-Diamante (trem) e a linha I-27 (ônibus da Benfica), o valor será de R$ 5,20.