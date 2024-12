2025, um ano decisivo para Lula?

"O PT é um partido em franca decadência, do ponto de vista do tamanho de bancada e de votos que consegue amealhar, muito dependente da capacidade do Lula de atrair votos. E não vai querer abrir mão da cabeça de chapa, vai querer emplacar um candidato do partido, mas não há uma alternativa a Lula", diz Cassimiro.

Ele vê como uma das lições de 2024 a vantagem da centro-direita, que se mostrou vitoriosa nos embates contra a esquerda e também contra a extrema direita, ao assumir discursos "menos truculentos". Para Braga, da Ufscar, isso pode levar a uma composição de chapa do PT com um candidato mais afinado às elites econômicas, como ocorreu em 2002 e 2006, com o empresário José Alencar como vice de Lula.

A questão da saúde de Lula também coloca interrogações sobre uma possível disputa à reeleição. Em dezembro, ele foi submetido às pressas a uma cirurgia no cérebro para conter um sangramento, resultado tardio de um acidente doméstico ocorrido em outubro. Segundo os médicos, contudo, não há sequelas. "Ele não está mal de saúde, é diferente do que ocorreu na questão do Biden. Apesar da idade, política não tem isso, se a pessoa está coerente e pensando", diz Braga.

Efeito Trump e pragmatismo nas relações internacionais

No caso de Joe Biden, de 82 anos, dúvidas sobre a saúde levaram a uma pressão por parte do Partido Democrata, que acabou escolhendo a vice-presidente Kamala Harris para concorrer contra Donald Trump. A estratégia não deu certo, e o republicano foi reeleito e assume o governo dos Estados Unidos em 20 de janeiro.

Líder da extrema direita mundial e aliado de Bolsonaro, Trump será outro desafio da segunda metade do governo de Lula. No entanto, diferentemente de Bolsonaro, que relutou em reconhecer a vitória de Biden em 2020, o atual presidente da República parabenizou o republicano prontamente, até mesmo antes da imprensa confirmá-lo como vencedor, lembra Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos.