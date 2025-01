Motorista se suicidou antes de Cybertruck explodir em Las Vegas, diz polícia

O motorista do Cybertruck da Tesla cheio de fogos de artifício que explodiu do lado de fora do Trump International Hotel, em Las Vegas, atirou na própria cabeça pouco antes da detonação, disseram as autoridades nesta quinta-feira (02/01), acrescentando que sua motivação ainda é "desconhecida".

A explosão causou ferimentos leves em sete pessoas, mas praticamente nenhum dano ao hotel.

Matthew Livelsberger, 37 anos, membro dos Boinas Verdes, força de elite do Exército americano, suicidou-se no veículo alugado, cheio de recipientes com combustível e fogos de artifício, que depois explodiu em chamas, segundo as autoridades.