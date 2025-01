González viaja para Argentina e região às vésperas da posse de Maduro

Vendas da Tesla caem pela primeira vez

As vendas da Tesla, fábrica de carros elétricos de Elon Musk, caíram no ano passado pela primeira vez desde 2011. A empresa colocou cerca de 1,79 milhão de unidades no mercado em 2024 em comparação com os 1,81 milhão de 2023. Após o anúncio do resultado as ações da companhia caíram mais de 6%.

A queda nas vendas ocorre ao mesmo tempo em que cresce a concorrência com os carros chineses. Ainda ontem, a BYD divulgou vendas de 1,76 milhão de veículos 100% elétricos e 4,3 milhões de elétricos e híbridos - um crescimento de 41% em relação aos números de 2023. No último trimestre, as vendas da marca chinesa já superaram as da Tesla.

Autor de explosão em Las Vegas era militar americano

O motorista da picape Tesla Cybertruck que explodiu na quarta-feira em frente ao Trump International Hotel, de Las Vegas, era um sargento-mor do departamento de Operações Especiais do Exército americano e estava de licença de serviço no dia do incidente.

Segundo a polícia, Matthew Alan Livelsberger foi encontrado carbonizado dentro da picape com um buraco de bala na cabeça, o que indica que ele se suicidou antes da explosão. O ataque feriu levemente sete pessoas que estavam fora do veículo.